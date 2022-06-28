"Прем’єр" Придністров’я Розенберг має паспорт України та регулярно приїздить, його дочка живе в Одесі з чоловіком-депутатом ОПЗЖ, - розслідування. ВIДЕО

Новопризначений "прем’єр-міністр" невизнаного Придністров’я Олександр Розенберг регулярно їздить в Україну. Його дочка в Одесі, кілька років тому одружилася з одеситом Євгеном Філоновим, який у 2020 році став депутатом Одеської обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та RISE Moldova, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністров’я зоною російської окупації. Одним із ватажків псевдореспубліки є 54-річний Олександр Розенберг. Місяць тому його призначили так званим "прем’єр-міністром" Придністров’я за ініціативою самопроголошеного "президента" регіону Вадима Красносельського.

Олександр Розенберг родом із Вінничини. З початку 2000-х він працював так званим "службовцем" у Придністров’ї. А останні десять років керував Тираспольським хлібокомбінатом, який входить у бізнес-корпорацію "Шериф" місцевого олігарха Віктора Гушана.

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За даними журналістів, у 2017-2020 роках Розенберг понад 50 разів перетинав український кордон, використовуючи закордонний паспорт за номером "CD 038088". У Міністерстві закордонних справ України на журналістський запит відповіли, що такий паспорт громадянина України справді існує і він був виданий на початку 2014 року.

Отримані від джерел документи також свідчать, що Україну часто відвідує й молодший брат Розенберга - 50-річний Сергій. Щоправда, як громадянин Молдови. У 2017-2020 роках він щонайменше 50 разів перетинав український кордон.

Як свідчать фото із соцмереж, Сергій Розенберг у 2016-му "засвітився" на форумі, організованому так званою владою Придністров’я та путінською партією "Единая Россия". Судячи зі світлин, там був присутній і самопроголошений "президент" Вадим Красносельський.

Журналісти встановили доньку Розенберга. Вона, схоже, проживає в Одесі. 27-річна Валентина Розенберг взяла прізвище чоловіка - Євгена Філонова, 34-річного бізнесмена та депутата Одеської обласної ради, обраного від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

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