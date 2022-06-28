Сейм Литви заборонив імпорт російського газу до країни. Виняток - його транзит до Калінінграда

Литва законодавчо заборонила імпорт до країни російського природного газу, за винятком його транзиту до Калінінградської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

У вівторок Сейм ухвалив відповідні поправки до Закону про природний газ: за проголосували 123 члени Сейму, двоє утрималися.

Згідно з новим законом, газотранспортна система країни та термінал скрапленого природного газу (ЗПГ) компанії Klaipedos nafta будуть доступні лише постачальникам із країн, які не становлять загрози національній безпеці, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

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