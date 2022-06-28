Новини • Війна

Потреби у визнанні РФ державою-спонсором тероризму немає, - Макрон

20 21895
Потреби у визнанні РФ державою-спонсором тероризму немає, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон говорить про відсутність потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії, щоб запроваджувати проти неї санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо ці воєнні злочини, але нам не потрібна жодна кваліфікація, щоб впроваджувати ці санкції проти Росії", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання щодо Росії як "держави, яка фінансує тероризм.

Також дивіться: Нас не цікавить, що думає Зеленський, оскільки рішення ухвалює не він, а Вашингтон, - Лавров. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    рашка - это не спонсор, а страна-террорист. Спонсоры - это те, кто ведет с ней бизнес.
  • Gozzalik salonu
    Убогий, позвони ему и скажи чтобы больше так не делал
  • Женя-Женя
    ах ты бл*дь французская. Строго говоря спонсором террориста являетесь вы, лягушатники. Потому что кацапия - это страна террорист, а вы гандоны ведете с ней бизнес, закупаете нефть и газ. Поэтому это вы бздливые утырки должны быть так квалифицированы!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини