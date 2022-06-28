США заборонили імпорт російського золота, - Мінфін
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Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російського золота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
Обмеження починають діяти з 28 червня, але не поширюються на раніше вивезене із Росії золото.
"Ввезення в Сполучені Штати золота російського походження заборонено, за винятком випадків, передбачених законом. ... Це визначення виключає золото російського походження, яке до сьогодні перебувало за межами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.