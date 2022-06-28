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США заборонили імпорт російського золота, - Мінфін

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США заборонили імпорт російського золота, - Мінфін
Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російського золота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

Обмеження починають діяти з 28 червня, але не поширюються на раніше вивезене із Росії золото.

"Ввезення в Сполучені Штати золота російського походження заборонено, за винятком випадків, передбачених законом. ... Це визначення виключає золото російського походження, яке до сьогодні перебувало за межами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Пан Перець
    Боже бережи Америку!!!
  • Зэлэный_Змий
    Шось вони довго чухались. От без кацапського золота весь світ точно проживе...
  • Solsky Wasyl
    і зерно теж забороняйте, воно вкрадене в України, нема чого краденим торгувати в міжнародних масштабах до того ж.
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