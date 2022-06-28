Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон після саміту G7 у Німеччині заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.
"Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці", - сказав Макрон.
Він висловив сподівання, що "вихід може бути досягнутий наприкінці року", але "тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти".
Як повідомлялося, раніше Макрон також назвав "воєнним злочином" російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуку, але зазначив, що нема потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії.