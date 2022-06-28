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Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон

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Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон після саміту G7 у Німеччині заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці", - сказав Макрон.

Він висловив сподівання, що "вихід може бути досягнутий наприкінці року", але "тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти".

Як повідомлялося, раніше Макрон також назвав "воєнним злочином" російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуку, але зазначив, що нема потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії.

Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
  • Stanislav Bryzhyk
    Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
  • Irina So 2b51f28f
    "Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
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