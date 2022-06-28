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Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу

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Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу
Російські окупанти вдарили ракетою по СТО у Дніпрі.

Про це у Telegram повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно російські виродки влупили ракетою в СТО "Автодизель". Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі.

У тому числі і я. ... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами.

Рятувальники гасять пожежу", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Александр Хоруженко 70db9d96
    Только евреи не дают Купол. Зато украинцам визы ввели а кацапам добро пожаловать
  • Paul Foxen
    Ви ні панімаєтє, ето било СТО ядерного оружія США
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