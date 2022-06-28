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Євросоюз розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності

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Євросоюз розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності
Європейський Союз розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво ЄС в Україні.

"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Автомобілі є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

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