В інтересах НАТО забезпечити перемогу України, інакше Альянс буде у більшій небезпеці, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що підвищення цін на енергоносії у світі не повинно впливати на довгострокову підтримку України у війні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Столтенберга, не можна заперечити, що країни НАТО "сплачують ціну" через наслідки війни Росії проти України.

"Але ми повинні пам'ятати, що нині найвищу ціну сплачує український народ і українські Збройні сили. Вони насправді щодня воюють. Ми бачимо жертви. Ми бачимо атаки на міста і цивільну інфраструктуру: лікарні, школи. Я визнаю, що люди в країнах союзників і партнерів НАТО бачать наслідки війни через високі ціни на енергоносії, і я поділяю цю стурбованість. Політичні лідери країн Альянсу вирішують це по-різному, але це зовсім інша ситуація порівняно з ситуацією, в якій перебувають люди в Україні, яких вбивають, і де ми бачимо звірства", - пояснив генсек Альянсу.

Допомога України, продовжив Столтенберг, це моральне і політичне зобов'язання перед Україною.

"Це буде наш світ. Світ союзників НАТО буде у більшій небезпеці, якщо Путін виграє війну. Тому у наших інтересах забезпечити, що Україна виграє як суверенна незалежна держава, і тому ми повинні надавати підтримку стільки, скільки необхідно", - зазначив він.

На його думку, у майбутньому ціна для Заходу буде вищою, якщо зараз не докласти зусиль для перемоги України.

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