Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

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Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.