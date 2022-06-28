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Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи, - Столтенберг

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Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

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Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.

Топ коментарі

  • Leshek
    Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
  • Світлана febb5df7
    срср і фашисти також в десна цілувались...
  • Dmitri 18251fb2
    спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
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