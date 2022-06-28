Ракетною атакою в Дніпрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, - Резніченко

Росіяни атакували Дніпропетровську область шістьма ракетами, в обласному центрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Масова ворожа атака по Дніпропетровській області. Шість ракет!!! Три ракети наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Горить сервісна компанія", - зазначив Резніченко.

На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей.

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

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