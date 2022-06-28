З шести "Калібрів" спрямованих на Дніпро підрозділами ППО збито чотири, - Повітряні Сили ЗСУ

Удар по Дніпру завдали крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Шість ракет рашистів було спрямований по місту Дніпро. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України збито чотири ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

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