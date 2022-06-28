Росія душить українську металургію та економіку, блокуючи порти, - експерт

За словами директора ГМК Центру Станіслава Зінченка, стратегія РФ однозначно спрямована на блокування шляхів для експорту – адже морем експортувалося 90% усіх українських зернових та 76% чорних металів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це просто неймовірний удар: за фактом, нам просто перекривають повітря та душать усю українську економіку. І ця стратегія, як ми бачимо, приносить свої результати – через заблоковані порти знову спливли застарілі проблеми Укрзалізниці, на яку ліг основний експорт: це і зношені шляхи, і відсутність інвестування, і те, що західні прикордонні переходи не розраховані на те, щоб забезпечити Україну експортом та імпортом у потрібному обсязі", - наголосив Зінченко.

Він також акцентував увагу на тому, що паралельно із задушенням української економіки РФ перетворює торгівлю металом на інструмент міжнародного тиску на ринки. Вона проводить політику агресивного імпорту – продає третім країнам, які не підтримали санкції, свою продукцію з дисконтом, який досягає 40%, а вже вони продають її дешево в ЄС або насичують ринки ЄС своїм експортом витісняючи українські постачання, що залишилися.

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"Через це ціни в Європі теж впали на 25-30%. І наші гірничорудні та металургійні компанії не можуть експортувати свою продукцію – і руду, і метал – тому що через значне зниження цін наша продукція стала нерентабельною. Тобто мало того, що потяги з нашою продукцією затримуються через проблеми з логістикою на 90 днів, так ще через агресивне насичення ринку російською продукцією на міжнародному ринку почали падати ціни, і навіть європейські заводи почали закриватися. Так, Арселор Мітал Дюнкерк (Франція) оголосив, що зупиняє домну. Тому вже сьогодні метал став зброєю у геоекономічній війні", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше федеральні російські канали демонстрували сюжети, в яких російські кораблі вивозили до Ростова металу, викраденого в Маріуполі.

У свою чергу компанія Метінвест Ахметова та Новинського, підприємствам якої належить вкрадений метал, звернулася до своїх партнерів за кордоном та компаніям-операторам портів по всьому світу, і застерегла від купівлі викраденої продукції. Як сказано в заяві, компанія вивчає юридичні механізми, тому всі, хто причетний до фактів пограбування, постануть перед міжнародним судом.