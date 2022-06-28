Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА
5 36624
Кабінет Міністрів погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської облдержадміністрації.
Лагута був призначений на посаду у жовтні 2021 року.