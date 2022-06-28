Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської облдержадміністрації.

Лагута був призначений на посаду у жовтні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Козиря з посади голови Херсонської ОДА і призначив замість нього Лагуту в обмін на відмову балотуватися в Раду