Болгарія висилає 70 російських дипломатів
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Болгарія прийняла рішення вислати з країни 70 працівників посольства РФ у Софії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Очільник болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".
Водночас Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.
"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", - зазначив прем’єр.