Саміт НАТО не призведе до якихось революційних зрушень у поточній ситуації з російською агресією в Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не очікує, що саміт НАТО у Мадриді призведе до революційних зрушень у поточній ситуації з війною в Україні.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Саміт дуже важливий сам по собі, як подія, але я не очікую, що він призведе до якихось революційних зрушень у поточній ситуації з російською агресією сьогодні в Україні", - сказав Кулеба.

Він додав, що не очікує від саміту рішення про надання з боку НАТО системи протиракетної оборони. Водночас, глава МЗС зазначив, що Президент Володимир Зеленський звертається до кожної держави окремо щодо такого рішення: "Я переконаний, що декілька держав-членів НАТО почують цей заклик, і відповідна допомога нам буде надана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Високі ціни на енергію та продовольство спричинені виключно агресією Путіна, - Столтенберг

Міністр також висловив переконання, що на саміті будуть ухвалені документи, важливі для розвитку Альянсу, і буде констатоване очевидне на рівні доктринальних документів, що Росія є загрозою №1.

"Буде реструктуризовано пакет допомоги Україні, який надаватиме НАТО, але це не те, що, знаєте, нічого не буде, а потім раз - і з'явився пакет. Тобто це реструктуризація тих програм підтримки, які вже існували досі з боку НАТО з метою підвищення їх ефективності", - висловив думку Кулеба.