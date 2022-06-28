Порошенко закликав Бундестаг дати Україні більше зброї і спільно притягнути до відповідальності путінський режим

Петро Порошенко разом із депутатами від "Європейської Солідарності" провів зустріч у німецькому Бундестазі з Комітетом у європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером. Порошенко закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї в Україну, посилити санкції проти РФ і допомогти притягнути путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Щойно відбулася спільна сесія представників "Європейської Солідарності" і Комітету у справах Європи німецького парламенту. Ми отримали повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей", – розповів Порошенко на брифінгу за підсумками зустрічі у Бундестазі.

"Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини росії – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські ублюдки опинилися якнайшвидше за гратами", – зазначив лідер "ЄС".

"Ми обговорили допомогу Німеччини в питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз. Бо статус кандидата, який ми отримали 23 червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ. І план реформ був також узгоджений сьогодні. Я дуже сподіваюсь, що він буде реалізований", – зазначив Порошенко.

Підсумовуючи дводенні переговори у Берліні, Порошенко наголосив, що питання постачання зброї до України, посилення санкцій проти росії та фінансова підтримка нашої економіки були у центрі уваги всіх зустрічей. Він також відзначив результати саміту лідерів країн "Сімки", який відбувся у Мюнхені: "удосконалений механізм застосування санкцій проти росії. Приймається позиція, яка дозволить не просто заборонити експорт російських товарів для найбільших ринків світу, а й застосовувати інші обмежувальні заходи, включно з обмеженням ціни", – пояснив Порошенко.