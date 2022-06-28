Британський проєкт із підготовки військових ЗСУ вже працює, - Резніков

З квітня тисячі військовослужбовців Збройних сил України пройшли за кордоном підготовку до застосування озброєнь та військової техніки іноземного виробництва.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичною зброєю для наших захисників і захисниць. Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - наголосив Резніков.

За його словами, наразі основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування: артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, у тому числі підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння у тому числі протикорабельного.

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Резніков повідомив, що з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ. На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарьˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Міністр оборони відзначив, що процес підготовки українських військових триває.

"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II. Продовжується навчання з управління: самохідних зенітних установок "Гепард 1A2ˮ; мінних тральщиків класу Sundown; екіпажів БТР VAB, БМП M80-A", - повідомив Резніков.

Він додав, що навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.

Крім того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку "не однієї тисячі" українських військовослужбовців.

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Резніков наголосив, що ЗСУ вчаться швидко і запевнив, що так само швидко українські військові опанують авіацію та інші види високотехнологічного озброєння.

"Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", - переконаний Резніков.