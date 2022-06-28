Зеленський виступить на Радбезі ООН через ракетний удар по Кременчуку, - CNN
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Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок виступить на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.
Про це телеканалу CNN повідомили два дипломати ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Засідання заплановано на 22:00 за київським часом.
За словами дипломатів, Україна скликала зустріч у відповідь на ракетний удар Росії по торговому центру у Кременчуці та нещодавній артилерійський обстріл своєї території.
Як повідомлялося, Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - сказав він.