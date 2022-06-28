Росія залишиться загрозою на 5-10 років, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Латвія вважає правильним ухвалення нової стратегічної концепції НАТО на саміті Альянсу в Мадриді, оскільки з часу ухвалення попередньої концепції ситуація змінилася і Росія стала загрозою на найближчі п'ять-десять років, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що йдуть від Росії. Зокрема Латвія хоче більшої присутності військ НАТО в країні, що означає більше спільних навчань, а також розміщення озброєнь і боєприпасів на території.

"Союзники розуміють наші проблеми і наші сподівання. Нам вдалося пояснити їх їм. Звичайно, цього не відбудеться в останній день мадридської зустрічі на найвищому рівні, тому що саміт означить низку речей, які мають зробити як союзники, так і ми самі", - сказав Пабрікс.

Глава Міноборони Латвії додав, що країна має намір побудувати другий полігон для військових навчань, а також зобов'язується витрачати не менше 2,5% свого валового внутрішнього продукту на оборону "за нинішніх складних обставин".

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