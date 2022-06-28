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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000
Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.

"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", - зазначила Оллонгрен.

Водночас Ламбрехт заявила, що тепер Німеччина вичерпала усі свої можливості надання Україні Panzerhaubitze 2000: "Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати".

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Нагадаємо, що раніше обидві країни надіслали до України 12 таких САУ: ФРН - сім і Нідерланди - п'ять. Українські військові у травні пройшли тренування у Німеччині.

Топ коментарі

  • Ex perd
    У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

    У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

    Комсомолка фрау Меркель постаралася
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