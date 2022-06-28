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Російські окупанти призначили "референдум" про анексію Донеччини на 11 вересня, - радник мера Маріуполя Андрющенко

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Російські окупанти призначили "референдум" про анексію Донеччини на 11 вересня, - радник мера Маріуполя Андрющенко
Російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Референдум" про анексію Донецької області до росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під свтякування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символизм у всьмоу…", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти планують провести "референдум" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Зелепітори їм у цьому допомогли і продовжують допомагати, щоб затримати Україну на шляху до ЄС
  • Evgeniy Tube
    Отличная дата чтобы позлить США
  • Sophia-Maria Duglass
    Кацап - тупиковая ветвь эволюции 🤣🤣🤣
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