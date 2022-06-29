Країни Ради Безпеки ООН засудили ракетні удари РФ по мирних містах України: "Це порушенням Міжнародного гуманітарного права"
Текст документа оприлюднило на своїй сторінці Постійне представництво США при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів",- наголошується у спільній заяві.
При цьому, країни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25-27 червня 2022 року.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення",- наголосили країни ООН.
Вони назвали це порушенням Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.
"Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України" - наголошується у заяві.