Канада запровадить санкції проти російських пропагандистських ресурсів, - офіс Трюдо

Канада незабаром оголосить про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів, які намагаються виправдати війну в Україні.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр оголосив про намір Канади запровадити санкції проти підтримуваних державою дезінформаційних та пропагандистських ресурсів, контрольованих російськими посадовцями. Мета цього - протистояти кремлівській дезінформації, яку він використовує для намагання виправдати свою неспровоковану війну в Україні", - розповіли у Трюдо.

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У відомстві додали, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд та народ України у їх боротьбі за мирне, успішне та демократичне майбутнє".

"Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч із Україною, яка намагається захиститися від російської агресії", - наголосили у офісі глави канадського уряду.