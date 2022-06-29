Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти російського "Газпромбанка", через який РФ платить зарплати військовим і отримує гроші за енергоносії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.
"Російський банк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплати російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Банк повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT", - написав Кулеба.
"Газпромбанк" - це єдиний великий російський банк, який досі уникає масштабних санкцій Заходу. Саме на рахунки цього банку надходить сплата від членів Євросоюзу за російські газ і нафту.