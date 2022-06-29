Новини

Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба

2 28713
Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти російського "Газпромбанка", через який РФ платить зарплати військовим і отримує гроші за енергоносії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра.

"Російський банк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплати російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Банк повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT", - написав Кулеба.

"Газпромбанк" - це єдиний великий російський банк, який досі уникає масштабних санкцій Заходу. Саме на рахунки цього банку надходить сплата від членів Євросоюзу за російські газ і нафту.

Також читайте: SWIFT припиняє надавати послуги Сбербанку РФ та ще двом банкам

Топ коментарі

  • Urs
    Самые первые пакеты санкций зацепили компьютерные технологии, в первую очередь, мордор отрезали от элементной базы, а потом - начали резать различные сервисы, опирающиеся на компьютерные технологии. И тут возникла приметно такая же ситуация, как и со стыренными у лизингодателей самолетами Боинг и Эрбас. Упереть то их можно, но если ты планируешь их поставить в аэропорту и водить к ним экскурсии, где гид будет рассказывать о том, как дед на белой лошади отжал все эти несколько сотен самолетов, то это - одно дело, а если же их планируется использовать по прямому назначению и грубо говоря, летать на них, то это - совсем другой расклад.

    Самолет - сложная машина, представляющая собой совокупность целого ряда различных систем, которые требуют регулярного обслуживания, наладки, ремонта и замены. Причем, все эти работы должны производиться только сертифицированными центрами, ибо в противном случае, производитель снимет свои гарантии безопасности и перестанет их обслуживать, поставлять запчасти и делать так, чтобы машина была работоспособной и безопасной. Эта аналогия подходит и к различным, обязательно, крупным серверным системам.

    Их обслуживание может производиться только сертифицированными специалистами, согласно утвержденному регламенту и с использованием только определенной элементной базы и программного обеспечения. Любые отклонения от этих требований приведут к разрыву отношений с держателем лицензии и дальше многомиллионные, а иногда и многомиллиардные комплексы, превратятся в груду металла. Ведь их работоспособность обеспечивается очень специфичными инструментами, без которых от них нет никакой пользы.

    Опять же, можно взять паяльник и отвертку и попытаться все сделать самостоятельно, но в таком случае, производитель просто дистанционно дезактивирует ПО и оборудование, которое критически необходимо для этого комплекса. А на них держатся критически важные процессы, связанные с атомной энергетикой, непрерывными технологиями, медициной и буквально со всем тем, где в первую очередь ценится надежность и устойчивость. И вот похоже на то, что с этим у мордора начинаются проблемы. Случилось то, о чем давно предупреждали, но во что никто не хотел верить. Сегодня пресса залесья выдала такое, на сей счет:

    «Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную технику… Таким образом, оборудование перестанет работать по истечении срока действия лицензий - их не успели продлить большинство отечественных компаний. Это касается серверов на базе архитектуры IBM Power, которые занимают примерно 10% рынка в России, и сетевого оборудования Cisco… «Параллельный импорт» в данном случае не поможет, поскольку вендоры не продают контракты через третьи лица. Решить проблему можно через взлом или модификацию прошивок устройств, однако если это обнаружит производитель, в итоге он все равно сможет их отключить».

    Уже известно о том, что мордорчане настойчиво пытались склонить китайцев к тому, чтобы те восполнили возникающую брешь, но те культурно пояснили, что им такие проблемы не нужны, поскольку они сами работают на технологиях этих компаний и не желают утратить свой статус. Мало того, из Китая пошли утечки о таких переговорах и вслед за указанными выше компаниями, засобирались и другие.

    «В тот же день корпорация Microsoft сообщила, что будет постепенно сворачивать бизнес в России до тех пор, пока от него «ничего не останется»… 1 июня о полном прекращении бизнеса в России и Белоруссии сообщила американская Hewlett Packard Enterprise (HPE)».

    С другой стороны, там остается прутин, робот Федор и смеющиеся Искандеры.
  • Olena Lynch
    Не пишіть дурниці, Шольц вже стільки нам військової техніки дав і техніка все надходить і надходить, а у вас одні старі дані.
  • Andy S 89bd7d80
    Это какая-то шизофрения: одной рукой оказывать финансовую помощь страдающей от войны Украине, а другой - оплачивать эту самую войну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини