Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 5 бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Відповідний указ №450/2022 опублікований на сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, почесною відзнакою "За мужність та відвагу" відзначені:
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 79 окрема десантно-штурмова бригада;
- 80 окрема десантно-штурмова бригада;
- 81 окрема аеромобільна бригада;
- 95 окрема десантно-штурмова бригада.