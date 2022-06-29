"Затримано ексмера Колихаєва... Нарешті його нейтралізували", - колаборант Стремоусов про викрадення міського голови Херсона
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Російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Інформацію про викрадення підтвердив колаборант Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.
При цьому Стремоусов назвав викрадення мера "нейтралізацією".
"Затримано ексмера Колихаєва... Людину, яка багато в чому нашкодила процесу "денацифікації". Нарешті його нейтралізували", - заявив він.
За його словами, Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати злочинних наказів окупаційної влади.
Нагадаємо, окупанти вранці 28 червня відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.