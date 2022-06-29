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Оборона Сєверодонецька ЗСУ дорого коштувала російським окупантам, - американський Інститут вивчення війни

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Оборона Сєверодонецька ЗСУ дорого коштувала російським окупантам, - американський Інститут вивчення війни
Українська оборона Сєверодонецька дорого коштувала росіянам, попри нову тактику Москви, спрямовану на обмеження втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області в найближчому майбутньому і який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.

Київ може продовжувати цей підхід, поки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж прямої лінії, усіяної укріпленими містами і селищами.

Росіянам, які залишилися в Сєверодонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець до Лисичанська із Сєверодонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєверодонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Уточнюється, що місцеперебування і чисельність російських військ, які захопили Сєверодонецьк, залишаються неясними.

Також читайте: Пентагон про бої за Сєверодонецьк: "ЗСУ змусили росіян заплатити їх занадто високу ціну"

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Топ коментарі

  • ебонітова дубинка
    Олена Зеленська стала на захист російської мови в Україні. Вона наголосила, що російськомовним захисникам незалежної країни ніхто не має права диктувати якою мовою висловлювати свою любов до батьківщини. Ідіотка підіграє рос пропаганді , бо в нас ніхто нікому не вказує
  • govtva
    Лапотных потери не интересуют,им преподали эту мясорубку как великую победу.
  • Alex Tiger
    2 сапога - пара. Мужик ее, буба криворогий, до войны, когда ширнется, то о миллиарде деревьев прокукарекает, то высрет, что у нас дороги,
    ( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
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