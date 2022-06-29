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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич
Вранці 29 червня у Миколаєві пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики.

Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.

Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Сєнкевич зазначив, що є влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Топ коментарі

  • Варвара Грушецька
    Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
  • Стрелок
    відзвонилась. істерика. але ціла.

    котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
  • Владимир Сухов e5dee246
    Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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