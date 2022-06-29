Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

Вранці 29 червня у Миколаєві пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики.



Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.



Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Сєнкевич зазначив, що є влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.