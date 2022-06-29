Росіяни з артилерії обстріляли два села на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Ворог вкторе завдав удару по прикордонним селам Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. ", - йдеться у повідомленні.
Резніченко зазначає, що енергетики поки не можуть розпочати роботу - там небезпечно.