Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 3 людей, 5 зазнали поранень, - Кім (оновлено)
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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, росіяни влучили в багатоповерхівку, є загиблі та поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім.
"Після удару по багатоповерховому будинку на цей момент 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення зазнав співробітник ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Кім додав, що кількість жертв ворожого удару зросла: "на 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих".