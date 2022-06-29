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Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ

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Ворог готує наступ на Слов’янськ, намагається оточити Лисичанськ, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники створюють умови для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ, а також зосередилися на оточенні міста Лисичанськ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 червня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку…

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
  • Valerii Koniukhovskyi
    Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

    Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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