Унаслідок збройної агресії РФ в України 341 дитина загинула. Зросла кількість поранених - понад 627, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 627.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 28 червня війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

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"28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років. 27 червня під час розбору завалів в центральному районі м. Маріуполь підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення", - повідоляє Офіс генпрокурора.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю.