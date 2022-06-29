Мешканців Полтавщини попереджають про навчальні стрільби і закликають зберігати спокій

У середу і четвер, 29 і 30 червня, у Полтавській області можуть лунати звуки пострілів. Жителів попереджають про військові навчання і закликають зберігати спокій.