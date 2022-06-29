Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою", - йдеться в повідомленні.

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