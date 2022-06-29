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Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 4xish
    Короче, уже всё, но как бы, не хотят нас расстраивать.
  • Дик Шелдон
    Я вже ******** слухати "експертів" від Арестовича до Жданова, які стверджують, що Рашка видахлась.Це останні їх резерви, не має в армії РФ атакувального потенціалу і різне бла-бла-бла. Щось ці останні резерви у кацапів ніяк не закінчаться, пруть и пруть уперед наче орда тарганів.
  • Straight Ahead
    Вважаю, що це помилка нашої владної пропаганди (так-так, вона у нас теж є, просто скромніша і неагресивна, на відміну від москальської) - говорити занадто оптимістичні і обнадійливі побрехеньки. Бо потім, у разі невдач на фронтах, українці лише сильніше розчаровуються і впадають у паніку. Це результат завищених очікувань, породжених такими надміру оптимістичними розмовами.
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