Президент Індонезії Відодо їде до Києва
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Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з делегацією потягом із Польщі.
Про це повідомив президент Індонезії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із Перемишля.
"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів", - йдеться в повідомленні.
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN