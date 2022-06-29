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Президент Індонезії Відодо їде до Києва

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Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з делегацією потягом із Польщі.

Про це повідомив президент Індонезії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із Перемишля.

"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Vlad Hof
    Лучше запрет двойного гражданства Украины и Израиля
  • Сергей Иванофф
    Израиль в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам Украины, против которой Россия начала агрессию.
    Я требую от Украины зеркальных действий относительно Израиля!
    Отмена безвизового пересечения границ!
  • Світлана febb5df7
    От хай і зробить висновок,чи потрібно упиря -пуйла запрошувати на зустріч двадцятки
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