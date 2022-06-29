Президент Індонезії Відодо їде до Києва

Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з делегацією потягом із Польщі.

Про це повідомив президент Індонезії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із Перемишля.

"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів", - йдеться в повідомленні.

Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.



Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

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