Росіяни протягом доби гатили по Харківщині з РСЗВ, завдали ракетних ударів. ЗСУ відкинули ворога у напрямку Дементіївки, - Синєгубов

Російські окупанти протягом доби завдавали ударів із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові постараждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони. Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.

Окупанти близько 23 години вдарили по Шевченківському району. Унаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована. Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

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"У Печенігах, Чугуївського району, пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни із артилерії обстрілювали село Івашки, Золочівської громади. Авіаудару із вертольотів Ка-52 завдали поблизу села Явірське.

Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району, на жаль, 2 людей загинули - чоловіки 29 та 36 років, 1 поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді", - зазначає Синєгубов.

Очільник Харківщини підкреслив, що ЗСУ відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана та тримають позиції, зокрема і на гарячому Ізюмському напрямку.