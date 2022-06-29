Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 450 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1572 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
артилерійських систем – 781 (+3) од,
РСЗВ - 246 (+3) од,
засоби ППО - 103 (+1) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 185 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
крилаті ракети - 142 (+3),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од, спеціальна техніка - 61 (+0).
Дані ще уточнюються.
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазначили у Генштабі.