Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 450 осіб.