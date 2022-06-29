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У росіян недостатньо потенціалу для масованих атак на різних напрямках, - Рахманін

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У росіян недостатньо потенціалу для масованих атак на різних напрямках, - Рахманін
Війська РФ зосередились на вузькій ділянці фронту на Луганщині, оскільки в них немає достатнього ресурсу для масованих наступів на кількох напрямках. І без загальної мобілізації такої можливості в росіян не буде.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У росіян недостатньо потенціалу, щоб одночасно масовано атакувати на різних напрямках. Тому вони зосередились на дуже вузькій ділянці, щоб досягти якихось конкретних результатів. Фактично там сьогодні знаходяться елементи шести різних армій, значна частина артилерії: ствольної, причепної, систем залпового вогню, яка була на озброєнні, і навіть частина тих, які були зняті зі зберігання. Це зроблено для того, щоб створити величезну перевагу у щільності вогню та засобах ураження", - пояснює народний депутат.

Цієї зброї і особового складу достатньо для тактичних успіхів, але замало для масованих наступів і для подолання опору ЗСУ.

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"За рахунок часткової мобілізації офіцерів запасу, найманців, яких росіяни залучають через приватні військові компанії, ресурс, щоб вести таку війну, у них є. Але чи є в них ресурс, щоб здійснювати масштабний наступ на кількох напрямках, щоб захоплювати великі території, долаючи опір ЗСУ, - тут величезний знак питання. І без оголошення загальної мобілізації це зробити буде вкрай важко", - резюмує представник "Голосу".

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Зате розносити як в тирі любу інфраструктуру України відповідно з людськими жертвами Рашка може спокійно тривалий час без жодних наземних атак. А оскільки такі ракетні обстріли відбуваються з територій Рашки, Бульбостану і морських акваторій, то для наших ЗСУ - це патова ситуація(
  • Random User
    Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
  • SergTranscarpathian
    Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
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