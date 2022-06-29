Росія розповідає про "нацизм" в Україні та намагається "демонізувати" нашу країну, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія "демонізує" Україну розповідями про "нацизм".
Про це він заявив в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Питання нацизму в Україні завжди порушувала Росія, в якої завжди радикальні погляди на права людей. У них прояви нацизму в тих тортурах, у тому рівні злочинності, який вони тут залишили після себе", - пояснив глава держави.
Зеленський зазначив, що в РФ "демонізують" Україну, розповідаючи, що тут є якийсь "нацизм".
"Вони знають, що мою родину закатували фашисти у Другій світовій війні. Ми маємо найнижчий показник антисемітизму в державі порівняно з більшістю країн світу. ... Вони самі виправдовували свої злочини", - додав президент.