Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Але їхніх військових вдесятеро більше, - Зеленський. ВIДЕО
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Щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця - їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося", - зазначив він.
За словами Зеленського, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.