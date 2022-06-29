Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Але їхніх військових вдесятеро більше, - Зеленський. ВIДЕО

Щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.

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"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця - їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося", - зазначив він.

За словами Зеленського, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

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