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В Росії поставили під сумнів суверенітет Норвегії

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В Росії поставили під сумнів суверенітет Норвегії
Російські можновладці сумніваються в праві Норвегії на суверенітет після того, як ця країна відмовилася пропускати вантажі для росіян на Шпіцбергені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачев назвав рішення Норвегії порушенням принципів гуманізму. "Своїм вольовим рішенням норвезька влада намагається залишити російських шахтарів без продуктів харчування, що аморально за своєю суттю", - заявив він.

Інший сенатор, Андрій Клішас, написав у телеграмі, що з цього моменту суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном "під великим питанням".

Він заявив, що громадяни РФ на Шпіцбергені мають бути забезпечені всім необхідни. І додав, що "суверенітет у сучасному світі - це вже не лише право та можливість здійснювати всю повноту державної влади на певній території, а й право та здатність гарантувати та захищати права своїх громадян".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Норвегія через санкції не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені. Влада країни не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

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Топ коментарі

  • Киянин
    Кацапи замоцно повірили у свої ж бредні про надлюдей, вищу расу і право вирішувати щось що до третіх країн.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Браво!!! Поддайте еще говнеца в вашу рабссейскую печь дебилизма!
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Норвежскую рыбу давить бульдозерами. Ну если у них бульдозеры на ходу еще есть.
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