В Росії злетіли ціни на м’ясо, молоко, хліб і цукор

Близько 40% росіян за останні 4 тижні помітили істотне зростання цін на основні продукти харчування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Громадська думка", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За оцінками 39% росіян, за останній місяць помітно подорожчали м’ясо та птиця, суттєве зростання цін на молоко та молочні вироби відзначають 38% респондентів.

Хліб та хлібобулочні вироби за останні чотири тижні помітно подорожчали на думку близько третини співгромадян (32%), суттєве зростання цін на олію відзначили 31% росіян, на крупи та макарони – 30% учасників опитування, на плодоовочеву продукцію – 27% респондентів, на яйця – понад чверть опитаних (26%), зазначають соціологи.

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За даними Фонду "Громадська думка", помітне зростання цін на алкоголь за місяць спостерігали 14% росіян, або кожен сьомий.

Всеросійське опитування було проведено 10-12 червня 2022 року серед 1500 респондентів віком від 18 років у 104 населених пунктах РФ, у 53 регіонах.