Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Путін, намагаючись досягти зменшення присутності НАТО в Європі, розпочавши війну в Україні, досягнув протилежної мети, змусивши Фінляндію та Швецію, які традиційно зберігали нейтралітет, приєднатися до Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запросимо Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Це демонструє, що наші двері відчинені, а також те, що президент Путін не досяг успіхів у закритті дверей НАТО. Навпаки. Це протилежно тому, що він хотів. Він хотів менше НАТО, але президент Путін отримав більше НАТО, оскільки Фінляндія та Швеція приєднаються до нашого Альянсу", - наголосив він.

Байден погодився з цією думкою, вживши неологізми про те, що "Путін шукав фінляндизації (нейтралітету, як це раніше було у Фінляндії), а отримав НАТОризацію (більше членів НАТО) Європи".

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