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Газпром бреше, поставки газу скоротили не через ремонт турбін, - Siemens

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Газпром бреше, поставки газу скоротили не через ремонт турбін, - Siemens
Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського Газпрому про причини скорочення постачання газу до Німеччини.

Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung висловив упевненість, що проблема не в техніці, а у політиці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", – сказав Кезер.

Газпром стверджує, що скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу спочатку до 100 млн, а потім узагалі до 67 млн кубометрів йому довелося через те, що Siemens через санкції не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

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Нагадаємо, 16 червня постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов пригрозив Німеччині повною зупинкою газопроводу "Північний потік".

Через значне скорочення постачання газу в Німеччині запровадили другий рівень реагування на надзвичайну ситуацію.

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Топ коментарі

  • Серый кардинал
    Просто спецоперация по детурбинизации России...
  • Kare Resa
    Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
  • Злий Грицько
    Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
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