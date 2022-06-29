Росію не виключають з ООН, тому що вона володіє ядерною зброєю, - Кислиця
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що СРСР виключили з Ліги націй, коли він напав на Фінляндію в кінці 1939 року.
"Тоді вигнали Радянський Союз, тому що навіть сам приклад того, як маленька Фінляндія, маючи значно меншу армію (так само, як і зараз Україна – значно менша за Росію, зі значно меншою армією), по суті, змусила Радянський Союз програти ту війну.
Але тоді Радянський Союз не був не лише потугою економічною у порівнянні зі Сполученими Штатами, з Європою, він не мав ядерної зброї.
На сьогоднішній день єдина причина, на моє переконання, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським Союзом в Лізі Націй, тому що Російська Федерація має ядерну зброю", - зазначив Кислиця.