ЄСПЛ уповноважений розглядати заяви проти РФ щодо порушень, вчинених нею до дати набрання чинності виходу Росії з Європейської конвенції, - SCM

Росія залишається членом Ради Європи щонайменше до вересня 2022 року і скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у прес-службі SCM у відповідь на запит агенції "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація як і раніше є членом Ради Європи та учасником Європейської конвенції про права людини. Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності. Усі скарги, подані проти Росії, дійсні та підлягають розгляду Європейським судом щодо прав людини", - повідомили в компанії.

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Раніше повідомлялося, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою залучити країну-агресорку до відповідальності за руйнування української інфраструктури.