Норвегія через Британію передасть Україні 3 MLRS M270, - Міноборони

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що вони співпрацюють із Великою Британією для передачі Україні реактивних установок M270.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Грам заявив, що вони повинні й надалі підтримувати Україну, щоб країна могла зберегти можливість боротися за свободу та незалежність.

На зберіганні у Норвегії перебувають MLRS M270. Україна отримає 3 установки. Міністр наголосив, що M270 потребують модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх там модернізували для подальшого відправлення в Україну. Загалом на зберіганні у Норвегії перебуває 12 установок.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5000 гранат до вже поставлених п'яти тисяч.

M270 - це гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей. В одному пакеті - 12 ракет.

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