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Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вранці 29 червня о 06:25 Росія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві. Сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх, почалася пожежа.

Фото з місця "прильоту" в Миколаєві публікує ДСНС у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про 4 загиблих та 5 постраждалих, один з постраждалих - співробітник ДСНС. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що щонайменше 10 ракет російські окупанти випустили за 30 хвилин по Миколаєву.

За його словами, під завалами залишаються досі залишаються люди.

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 01
Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 02
Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 3 людей, 5 зазнали поранень, - Кім (оновлено)

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 04

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 05

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 06

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 08

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 09

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 10

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 11

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 12

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 13

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 14

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 15

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 16

Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди 17

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Давайте еще расскажите что удар по жилому дому был случайностью и начните искать в округе 20км военный завод. Хотя и дурак уже понимает что ***** специально отдал приказ бить по мирному населению. Заметте, по жилым домам бьют ночью или ранним утром когда все спят, а по ТРЦ посреди дня когда там полно народа
  • Аметист
    У ***** богатый опыт еще с тех времен, когда взрывал жилые дома в рашке
  • Підлога Маккартні
    на телемарафоне плохого не посоветуют. А вообще печально это все. Дето пробегала инфа шо х22 у кацапов очень много еще. десятки тысяч. Таким образом они могут воевать еще много лет и полностью расхерачить наш жилой фонд. Что будет означать, что геноцид удался. Часть украинцев будет в депортации, остальные в эмиграции, а тут будет просто вызженная земля и колоборанты с кацапами. Патриотов перебьют и навезут кацапни в товарняках в теплушках и шапках ушанках козломордых уйобищ. История повторяется... ЕСЛИ НАТА НАМ НЕ ПОЖЕТ
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