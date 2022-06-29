Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по Миколаєву: Відомо про 4 загиблих внаслідок влучання в житловий будинок, під завалами залишаються люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 29 червня о 06:25 Росія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві. Сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх, почалася пожежа.

Фото з місця "прильоту" в Миколаєві публікує ДСНС у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про 4 загиблих та 5 постраждалих, один з постраждалих - співробітник ДСНС. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

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Водночас радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що щонайменше 10 ракет російські окупанти випустили за 30 хвилин по Миколаєву.

За його словами, під завалами залишаються досі залишаються люди.







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