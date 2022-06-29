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Найближчим часом Україна посилить санкційний тиск на РФ та її поплічників, - Шмигаль

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Найближчим часом Україна посилить санкційний тиск на РФ та її поплічників, - Шмигаль
В Кабміні обговорили комплекс заходів для посилення санкцій проти РФ.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції, що накладаються на фізичних і юридичних осіб, які вчиняють злочини проти України та українців, мають бути ефективними та невідворотними.

Так, Шмигаль провів нараду з представниками Апарату РНБО, ОП, Мін'юсту, Мінекономіки, МЗС, Мінреінтеграції та інших.

"Скоординували позиції всіх державних органів, що займаються санкційною політикою. Обговорили комплекс заходів, який має консолідувати всі напрацювання та вже найближчим часом посилити санкційний тиск з боку нашої держави на агресора та його поплічників", - додав глава уряду.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Йшов 5-й місяць війни.
  • растуди
    "...Україні...посилить тиск..." - це жара так мізки плавить? Що за заголовки пішли?
  • Тонка червона лінія
    Шановні урядовці, ви б краще організували роботу ліній з виробництва *********** у кожному місті неокупованої України.
    А треба їх, як мінімум 300 лише для артилерійських снарядів, щоби хоча б зрівнятись із витратою боєкосплекту ворога на тих ділянках фронту, де йому вдається просунутись вперед.
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