Найближчим часом Україна посилить санкційний тиск на РФ та її поплічників, - Шмигаль

В Кабміні обговорили комплекс заходів для посилення санкцій проти РФ.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції, що накладаються на фізичних і юридичних осіб, які вчиняють злочини проти України та українців, мають бути ефективними та невідворотними.

Так, Шмигаль провів нараду з представниками Апарату РНБО, ОП, Мін'юсту, Мінекономіки, МЗС, Мінреінтеграції та інших.

"Скоординували позиції всіх державних органів, що займаються санкційною політикою. Обговорили комплекс заходів, який має консолідувати всі напрацювання та вже найближчим часом посилити санкційний тиск з боку нашої держави на агресора та його поплічників", - додав глава уряду.

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