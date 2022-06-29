З початку повномасштабного вторгнення на підконтрольному Донбасі затопило 10 шахт, - голова профспілки Волинець

З 24 лютого у районах сходу України, які контролював український уряд, затопило 10 вугільних шахт. В більшості випадків це сталося через військову агресію РФ.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Вільне радіо".

"На Донеччині у Вугледарі затоплена шахта Сургая. Причина — через обстріли [російської армії], там місто фактично знищене. На ній видобували вугілля, яке використовували як коксівне. Перед війною там 2 лави "зарядили". Це одна з найновіших шахт, 130 млн [тонн вугілля] балансових запасів, сірка там 0,9-1,8", — каже голова Незалежної профспілки.

Такий вміст сірки у вугіллі Донбасу вважають низьким. Чим її більше — тим гірше для промислового обладнання, довкілля та якості готової продукції.

"Також поруч Південнодонбаська шахта №1 — затопили. Це теж з 24 лютого", — розповідає Волинець.

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За його словами, затоплення загрожує ще двом вугільним шахтам на Донеччині.

"Час від часу підтоплюється шахта "Центральна" ДП "Мирноградвугілля". Вдається відкачувати [шахтні води], трубопровід водовідливу міняють у шахтному стовбурі, немає коштів, десь вчасно не займались цим у попередні роки. Вони не видобувають вугілля, бо затоплені окремі виробки у цій шахті", — розповідає очільник Незалежної профспілки гірників.

Є проблеми й на шахті у Селидівській громаді.

"Великих зусиль докладають, щоб шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля" не була затоплена. Там приток води й вже затопило нижні горизонти. Туди "прилітає" час від часу. Такий стан шахт зараз", — каже Волинець.

Й на Луганщині від повномасштабного вторгнення затоплені 8 вугільних шахт.

"4 шахти ДП "Первомайськвугілля" затопили. 4 шахти ДП "Лисичанськвугілля" — затопили", — каже співрозмовник.

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Голова Незалежної профспілки гірників наголошує, що вугілля конче необхідне Україні для підготовки до зими та опалювального сезону.

"Попереду зима, вугілля буде потрібне. Вже зараз запасаються вугіллям, купують його втридорога. А в Україні думають, що й зими не буде, тільки розмови одні, нічого не робиться", — вважає він.

За даними Волинця, до 2014 року на Донбасі було 145 вугільних шахт. Через гібридну військову агресію та окупацію частини Донбасу на непідконтрольній уряду території залишились 96 шахт, а на підконтрольній урядом — 49.